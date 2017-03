guenterguni via Getty Images

La mode a encore du chemin à faire afin d’atteindre le confort total pour toutes les femmes, mais quelque chose d’excitant commence à se faire voir. Plusieurs créateurs de souliers ont décidé de répondre aux femmes qui aiment la mode et qui ont de larges pieds. Et on adore l’initiative !

Les paires de sandales que nous vous proposons aujourd’hui n’ont rien à voir avec les souliers larges qu’on avait l’habitude de voir. Celles-ci sont sophistiquées et stylées. Chaque paire ressemble exactement à des chaussures normales, sans la souffrance qui vient avec.

Votre jour est donc venu ! Les souliers confortables sont là ! Découvrez notre sélection de sandales pour que vos pieds se sentent confortables tout l’été. En attendant que la chaleur se pointe le bout du nez…

Close  11 sandales pour les pieds larges sur  

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.

