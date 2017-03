Ruby Rose se débarrasse de ses tatouages pour le bien de sa carrière

ADVERTISEMENT

Lorsqu'il s'agit de tatouages, il est difficile pour certains de s'arrêter. Ruby Rose, dont le corps est recouvert d'encre, en sait quelque chose. Le mannequin de 30 ans avoue s'être arrêté de compter au bout du 60e. Pourtant, le 15 mars dernier, elle a pris la décision radicale de s'en débarrasser. Du moins, une partie.

"J'ai entamé un processus au laser sur les motifs qui constituent un obstacle à ma carrière d'actrice, parce qu'il est possible de camoufler l'ensemble avec du maquillage, mais c'est un peu plus difficile au niveau des plis et des recoins de la main", a expliqué à Cosmopolitan Ruby Rose lors de la soirée de lancement de Urban Decay x Basquiat, mercredi 15 mars.

L'égérie de la nouvelle collection de maquillage, en hommage à l'artiste Jean-Michel Basquiat, précise néanmoins que sa décision porte uniquement sur les tatouages qui recouvrent ses mains.

Le processus entrepris par l'interprète de Stella Carlin dans la série "Orange Is the New Black" n'est pas une simple affaire. "C'est un peu compliqué. J'ai commencé au niveau des poings, mais je suis constamment sur un tournage et je ne peux en retirer aucun lorsque je tourne dans un film ou une série", déplore-t-elle. Si j'ai un tatouage au début du tournage et qu'il n'est plus là à la fin, ça passera mal à l'écran. Nous avons donc décidé de les recouvrir de maquillage et de les superposer avec de nouveaux motifs. Ce qui, finalement, est vraiment très amusant".

L'Australienne au look androgyne avoue, néanmoins, qu'elle n'effacera pas ses tatouages sans regret. Et quand on lui demande lequel des tatouages elle regretterait le plus sur l'ensemble de son corps, elle pense au "tatouage en bas de mon dos". Une rose au design celtique que Ruby Rose a fait pour ses 16 ans en compagnie de sa mère. "Il est très chic, explique-t-elle. Pour l'instant je n'ai pas encore prévu de l'effacer. Je l'ai gardé parce que c'est un souvenir, c'est amusant et je l'adore".