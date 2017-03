Une maison (ou un vaisseau spatial) à vendre au Mont Saint-Anne

ADVERTISEMENT

On rêve presque tous de mettre la main sur une maison qui se démarque des autres. Chers acheteurs originaux, si vous êtes toujours à la recherche, vous pourriez trouver ce qu’il vous faut au Domaine du Mont Sainte-Anne.

Une étrange maison aux allures futuristes et à l’abondante fenestration est présentement sur le marché à Saint-Ferréaol-les-Neiges, au nord de Québec.

Le terrain a une impressionnante superficie de 600 000 pieds carrés, et l'espace habitable atteint 4500 pieds carrés. Avec cinq chambres et cinq salles de bain, il y a de la place pour toute la famille. Reste juste à savoir si vous êtes amateurs de cuisine et de mobilier vert fluo et de lignes arrondis. Du comptoir, au foyer en passant par le toit de la résidence font la vague.

Si le tout semble inusité on avoue qu’on craque pour le majestueux plancher de bois, les poutres et surtout la vue sur la montagne et le fleuve Saint-Laurent.

Elle est en vente pour 1 350 000$. À vous de voir :

Close  Une maison fantasmagorique à Saint-Ferréol-les-Neiges sur  













































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

VOIR AUSSI :