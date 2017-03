Tour à bord de l'hélicoptère TVA: Labeaume a été «très imprudent», dit l'opposition

L’organisation du 400e anniversaire de Québec s’est faite avant l’arrivée de Régis Labeaume, mais le maire a remis le projet sur les rails, en plus de faire faire mousser sa ville comme pas un en 2008. Qui plus est, il a réussi l’après 400e en conservant l’engouement pour la Vieille-Capitale l’année suivante avec, entre autres, l’arrivée du spectacle de Robert Lepage, Le moulin à images, et un spectacle inédit du Cirque du Soleil présenté sous les bretelles de l’autoroute Dufferin.

Selon les propres mots de Régis Labeaume, la construction d’un nouvel amphithéâtre à Québec est l’une de ses plus importantes victoires à la mairie de Québec. Après de moult appels aux gouvernements provincial et fédéral, de nombreux débats sur la loi 204 – incluant une implosion au PQ –, l’arrivée du partenaire Quebecor et le retard dans le chantier causé par la loi 1, qui force l’Autorité des marchés financiers à approuver tous les contrats de plus de 40 M$, l’amphithéâtre est maintenant en construction. Échéancier : 2015. Objectif : ramener une franchise de la LHN à Québec.

Régis Labeaume a présidé le Festival d’été de Québec en 2003 et 2004. C’est sans doute pour cette raison qu’il accorde autant d’importance aux spectacles de grande envergure qui sont présentés sur les Plaines d’Abraham. En 2008, Céline Dion et Paul McCartney étaient passés par Québec. Ils seront tous les deux de retour cet été. Elton John et Madonna se sont aussi produits sur les Plaines par le passé et une rumeur y amenant les vieux Rolling Stones court toujours.

Régis Labeaume ne s’en est pas caché : l’embauche du consultant en marketing Clotaire Rapaille afin de cerner l’image de marque de Québec a été une bourde monumentale. Le contrat de 300 000 $ qui liait la ville à M. Rapaille a été résilié après le constat de faussetés dans le curriculum vitae du faiseur d’image. «C'est devenu visiblement plus gros que je le pensais. C'est raté, on est désolé. Voilà», avait indiqué le maire Labeaume en conférence de presse.

Régis Labeaume ne s’est pas fait d’amis chez les fonctionnaires quand il a parlé, en 2010, de l’incompétence de certains employés de la Ville. Depuis, le maire de Québec a fait de la réduction de la fonction publique une priorité. Coupures de postes, réorganisation du travail et même privatisation de certains services font maintenant partie de son vocabulaire.

Régis Labeaume s’était rendu avec le premier ministre Jean Charest à Vancouver, lors des Jeux d’hiver de 2010, pour signaler l’intention de Québec de déposer sa candidature pour les Olympiques de 2022. Mais une évaluation de la Fédération internationale de ski confirme qu’aucune montagne ne possède le dénivelé nécessaire pour accueillir les épreuves de ski alpin. En 2011, Labeaume annonce que Québec ne sera pas candidate aux Jeux de 2022. L’administration se concentre plutôt sur le retour du hockey professionnel… en ne fermant pas la porte à une candidature olympique pour 2026.

On le sait, Régis Labeaume fait l’envie de bien des villes. À la suite d’un concours international organisé sur l’Internet par la fondation City Mayors, le premier citoyen de Québec est élu quatrième meilleur maire de la planète, derrière les leaders de Bilbao, en Espagne, de Perth, en Australie, et de Jakarta, en Indonésie.

Comme bien des maires, Régis Labeaume a fait des régimes de retraite son cheval de bataille. «Les politiciens ont étiré l'élastique trop longtemps et cet élastique pète au visage des contribuables», a résumé le maire Labeaume, qui souhaite que les employés de la Ville paient une partie du déficit. En guerre contre les syndicats, il aimerait bien leur forcer la main, mais le gouvernement péquiste privilégie la voie des négociations.

Régis Labeaume peut se réjouir : aucune accusation grave de fraude ou de corruption ne pèse sur sa ville. À la Commission Charbonneau, Montréal est mise à mal, mais, pour le moment, la Ville de Québec n’a pas été pointée du doigt. «C'est sûr qu'il y a de la collusion quelque part, ça ne se peut pas qu'il n'y en ait pas du tout à Québec. Mais ce n'est pas si évident que ça», a indiqué le maire à Radio-Canada à la fin de 2012. On attend aussi de voir le travail de la procureure de l’UPAC, Cathy Fortin, qui a commencé à étudier le cas de la Vieille-Capitale.