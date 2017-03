La finale de «O'» en primeur pour les curieux

ADVERTISEMENT

La présente saison de O’ s’achève et, à l’instar d’Au secours de Béatrice, la série jouit d’une visibilité sur le web à l’occasion de sa finale imminente.

C’est-à-dire que le dernier épisode du printemps 2017 sera disponible sur le site de TVA ce vendredi, 24 mars, à compter de 22h, soit quatre jours avant d’être présenté à la télévision, dans sa case-horaire habituelle du mardi, à 21h. Les impatients qui n’ont pas envie d’attendre une semaine entière avant de connaître le dénouement des plus récentes intrigues seront ainsi servis.

D’ici là, l’avant-dernière heure de O’ sera diffusée demain, le mardi 21 mars. On y verra Éric (Guillaume Gauthier) angoissé à l’idée de discuter de son homosexualité avec sa grand-mère Jacqueline (Marie Tifo), et Samuel (Guy Nadon) accéder à une forme de sérénité. Philippe (Louis-David Morasse) découvrira qu’Anne (Laurence Deschênes) prend la pilule, tandis qu’Isabelle (Catherine Sénart) tentera de respecter son pari de s’abstenir de dépenser pendant 48 heures et que Jacqueline sera frappée d’une inspiration inattendue dans l’écriture de son roman. Quant à Gloria (Geneviève Boivin-Roussy), perdra-t-elle la face dans la foulée du vernissage de Dubuc?

Au rendez-vous suivant, Charles (Stéphane Demers) refusera la proposition de Smith et essuiera les foudres de Philippe, ce dernier étant convaincu que son frère a fait perdre des millions à l’entreprise familiale, Agua. Solange (Micheline Lanctôt) devra composer avec le départ de Derek (Noël Burton) pour l’Irlande, le policier Marc Lemieux (Claude Despins) ira d’une visite surprise chez Louisa (Marilyse Bourke) dans des intentions nébuleuses, et Gloria confrontera Thomas (Maxime Denommée), qui réagira d’une manière surprenante.

En ondes depuis l’hiver 2012, O’ se poursuivra l’automne prochain, à TVA.