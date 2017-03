Donald Trump bientôt grand-père pour la 9e fois

Le président américain Donald Trump devrait être bientôt grand-père pour la neuvième fois, son fils Eric ayant révélé lundi que sa femme et lui attendent leur premier enfant.

"Lara et moi sommes ravis d'annoncer que nous ajouterons un garçon à l'équipe Trump en septembre", a tweeté Eric Trump lundi. "Quelle année sidérante. Nous sommes bénis!"

.@LaraLeaTrump & I are excited to announce that we are adding a boy to #TeamTrump in September. It's been an amazing year. We are blessed! pic.twitter.com/ENrhdxdziA

— Eric Trump (@EricTrump) March 20, 2017