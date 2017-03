Dominic et Martin, 25 ans d'humour à 25 $

ADVERTISEMENT

Le duo Dominic et Martin célèbre ses 25 ans d’humour (et ses «noces (professionnelles) d’argent»!) avec un nouveau spectacle, Juste Dominic et Martin, et invite le public à festoyer avec lui en offrant des billets en prévente à 25 $. Une façon de remercier les spectateurs fidèles qui le suivent depuis toutes ces années.



Ainsi, jusqu’au samedi 25 mars, les gens de 25 villes de la province peuvent se procurer des billets à 25 $ chacun pour l’une ou l’autre des représentations de Juste Dominic et Martin. «25» est donc le chiffre à retenir pour les admirateurs de Dominic Sillon et Martin Cloutier, lesquels continueront de se renvoyer la balle avec beaucoup de dérision dans cette cinquième tournée en carrière. Celle-ci fait suite à Fou, leur dernier «two man show», qu’ils ont promené sur les routes du Québec et joué plus de 200 fois entre 2013 et 2016.



Une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux lundi donne le ton de Juste Dominic et Martin ; les deux comiques s’y adonnent à une séance de remue-méninges de leur cru pour baptiser leur nouvelle création. Celle-ci s’axera sur le stand up, les lignes «punchées» qui ont fait la renommée de Dominic et Martin et leur gentille folie.





Christian Viau, avec qui les deux artistes ont notamment collaboré dans le cadre des dernières éditions du Festival Juste pour rire, signera la script-édition, mais Sillon et Cloutier se chargent eux-mêmes de la mise en scène.



La rentrée montréalaise de Juste Dominic et Martin aura lieu le 15 novembre 2017, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. À Québec, le tandem se produira à la Salle Albert-Rousseau une semaine plus tôt, le 6 novembre. D’ici là, nos hommes s’exerceront en rodage, notamment au Cabaret BMO de Sainte-Thérèse pendant une partie du mois d’août.



Pour profiter de l’opportunité des billets à 25 $, on consulte le site officiel de Dominic et Martin. Sous l’onglet «Spectacles», les dates marquées du sceau «Prévente spéciale» sont les rendez-vous concernés.

