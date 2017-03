La firme de sécurité informatique Hold Security affirme en août 2014 que des pirates russes se sont emparés de 1,2 milliard de mots de passe sur 420 000 sites internet dans le monde, des plus grandes enseignes à la plus petite page personnelle. Hold Security surnomme le groupe de hackers "CyberVor", qui aurait ainsi eu potentiellement accès à 500 millions de comptes courriel.

En janvier 2014, plus de deux millions de Sud-coréens annulent leurs moyens de paiement électroniques, par peur de voir leur compte bancaire "siphonné", après la révélation du vol des données de 20 millions de cartes de crédit sur plusieurs années. Un employé d'une société d'étude de solvabilité, le Korea Credit Bureau (KCB), volait les informations personnelles de clients d'entreprises émettrices de carte de crédit lorsqu'il travaillait pour elles comme consultant et vendait ensuite ces données à des sociétés de marketing téléphonique.

La chaîne de distribution américaine Target est victime d'une attaque informatique de grande ampleur en décembre 2013 qui affecte 110 millions de clients, 70 millions ayant pu se faire voler des données personnelles (noms, les adresses postales, les numéros de téléphones et les adresses e-mail), et 40 millions des coordonnées de comptes bancaires et de cartes de crédit.

En août 2015, le groupe de pirates informatique "The Impact Team" publie 30 gigaoctets de données utilisateurs du site de rencontre adultères Ashley Madison, contenant les noms, courriels, voire même les préférences sexuelles d'utilisateurs. Les révélations tournent au tragique avec le suicide d'inscrits aux États-Unis et au Canada, poussant le patron du site à quitter ses fonctions. Ashley Madison était déjà en difficulté avant le piratage pour publicité mensongère: le site proposait d'effacer les données utilisateurs moyennant 19 dollars, une promesse non tenue.