Pas facile de faire manger des légumes aux enfants ? Et s’ils les cuisinaient eux-mêmes ? Le récent ouvrage, Des couleurs à croquer, donne plusieurs trucs culinaires de base aux tout petits.

Dans ce livre destiné initialement aux enfants, les apprentis cuisiniers apprennent d’abord avec quels outils (tasses à mesurer, spatule, wok, plaque de cuisson…) ils pourront réaliser leurs recettes haut la main! Puis, plusieurs photos illustrent très bien les étapes de préparation des recettes, ainsi que pour préparer les fruits et légumes avant même de les inclure à ladite recette, peler des pommes de terre, retirer la chair de l’avocat ou émincer de l’ail, par exemple. Tout est simplifié, imagé, et très coloré. Il y a sans doute plusieurs parents qui bénéficieront des nombreux conseils pratiques du livre pour devenir de plus en plus à l’aise en cuisine.

Côté recette, il y en a 24 au total et elles sont toutes végétariennes. Elles sont classées en couleurs, les verts, les rouges, les jaunes, les orangés et les violets en fonction des fruits et légumes présents dans les ingrédients. La première page de chaque section décrit les bienfaits des aliments plus connus de cette couleur et les nutriments en vedette. Le seul bémol du livre, certains atouts sont soit exagérés ou impertinents : « La mûre a des effets bénéfiques sur le système immunitaire et le cœur, et réduit le risque de maladie. » Précisons que tous les fruits et légumes contribuent à la santé, donc du cœur aussi, et indirectement au système immunitaire. Pas besoin de cibler un fruit en particulier pour le rendre plus attrayant que les autres. Il ne faudrait tout de même pas manger que pour les bienfaits qu’ils nous apportent. Le but après tout est aussi de s’amuser!

Des lasagnes végétariennes

Préparation illustrée de la lasagne

Des popsicles mangue-noix de coco

Les bienfaits du violet

Préparation de la frittata

À essayer en famille, cette recette de tartelettes feuilletées à la tomate :

Ingrédients

375 g de pâte feuilletée du commerce

1 ¾ tasse de tomates cerises

250 g (1 tasse) de fromage ricotta

2 œufs, battus

2 c. à soupe de basilic frais, ciselé

4 c. à soupe de parmesan, râpé

Sel et poivre

1 oignon rouge, tranché

Préparation



Préchauffe ton four à 390 °F (200 °C).

Sur un plan de travail légèrement fariné, étale la pâte feuilletée au rouleau en un rectangle d’environ 25 cm X 38 cm.

Découpe la pâte en 6 carrés égaux puis, de la pointe d’un couteau, délimite une bordure de 1 cm de large autour de chacun. Place-les sur un plateau de cuisson huilé.

Sous la supervision d’un adulte, coupe les tomates cerises en moitié. Un couteau finement dentelé te facilitera la tâche. Sinon, il te faudra une lame bien aiguisée.

Dans un grand saladier, mélange la ricotta, les œufs, le basilic et la parmesan. Assaisonne avec du sel et du poivre.

Étale ton mélange sur les carrés de pâte en veillant à ne pas dépasser les bords. Répartis par dessus les tomates et l’oignon et place au four pendant 20 minutes.

Des couleurs à croquer, Éditions Édito jeunesse, 22,95 $

