Jardiner est la nouvelle tendance du moment sur Instagram. On va même jusqu’à dire que cette folie remplace celle de la nourriture.



On touve plus de 10 millions de publications avec une simple recherche du mot-clique #plants (plantes en anglais) et 4 millions avec #gardening (jardiner). Peut-on dire que le média social est maintenant l’endroit par excellence pour s’inspirer?

Voici donc 17 comptes à suivre pour vous inspirer et vous lancer dans la décoration verte! Euh! Avec les plantes!

Cet article initialement publié sur le Huffington Post Royaume-Uni a été traduit de l’anglais.

