Coeur de pirate revient sur son coming out

Depuis son coming out en tant que queer l’été dernier, plusieurs ont donné leur opinion sur la vie amoureuse de Coeur de pirate. Séparée de son mari Alex Peyrat peu après, elle a brièvement fréquenté la chanteuse transgenre Laura Jane Grace du groupe Against Me! avant de déclarer ne plus jamais vouloir entendre parler d’elle, puis elle a renouvelé ses vœux de mariage.

Mais si ses hauts et ses bas amoureux ont beaucoup fait jaser, la chanteuse a quant à elle trouvé une certaine paix en avouant être queer ou, si vous préférez, pansexuelle, puisque c’était dur de garder tout ça pour elle. C’est que, confie-t-elle à Anouk Meunier dans cette entrevue pour «Accès Illimité», son secret entourant son orientation sexuelle entraînait des problèmes dans son mariage. «Quand tu fais ton coming out, je ne pense pas que c’est quelque chose que tu peux contrôler ou retenir», a expliqué Béatrice Martin.

Son coming out a permis d’aider des jeunes dans une situation similaire : «C’est rapidement devenu quelque chose de plus grand que moi. Il y a des gens qui sont venus me voir en me disant qu’ils avaient été capables de parler à leurs parents en m’utilisant en exemple». Malgré ces aspects positifs, l’auteure-compositrice-interprète a aussi dit avoir souffert d’intimidation suite à sa sortie : «Tout ça m’a ébranlée quand on a commencé à douter de mes capacités de mère, quand les gens ont mis en doute ma santé mentale».

