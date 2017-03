Go Fund Me

Les envies d’un postérieur plus rebondi auront eu raison d’une jeune maman américaine décédée après une intervention esthétique subie dans une clinique controversée en Floride.

Ranika Hall, 25 ans, du Missouri avait inquiété sa famille en faisant part de son intention de voyager pour se faire faire un « Brazilian butt lift » - un lifting des fesses brésilien – qui implique une liposuccion de 12 zones du corps puis une injection du gras retiré dans le popotin. Le tout pour 3500$, selon le site de la clinique Eres Plastic Surgery. L’effet désiré : un fessier plus lisse, plus rebondi. Mme Hall voulait surtout effacer les traces de sa récente grossesse.

Ce qui inquiète plus particulièrement les autorités, c’est qu’il s’agit de la deuxième patiente à mourir après cette chirurgie spécifique dans cette clinique de Miami (Encore Plastic Surgery renommée Eres Plastic Surgery aujourd’hui) en moins d’un an.

L’autre femme était Heather Meadows, 29 ans, décédée après le « Brazilian butt lift » en mai dernier en raison d’un blocage des artères par des caillots de gras, selon le rapport officiel du coroner.



Heather Meadows

De son côté, Ranika Hall a perdu connaissance jeudi dernier et a arrêté de respirer, a indiqué la police. Son décès a été constaté à l’hôpital vers 22h. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de son décès. La clinique a aussi dit participer à l’enquête et s’est dite, par voie de communiqué, « profondément attristée » par la tournure des événements en plus de réaffirmer le professionnalisme du Dr. Daniel Calva.

La famille de Mme Hall n'en revient toujours pas. «C’est incroyable, j’ai l’impression que ce n’est pas vrai, a affirmé la mère de la victime à NBC. C’est très difficile pour moi à accepter».

NBC 6 rapporte que 11 femmes sont mortes en Floride depuis 2010 à la suite d’une chirurgie esthétique, et la plupart d’entre elles avaient eu un « Brazilian butt lift ».

