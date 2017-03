Cette Eau de la Jamaïque, aussi appelée eau fruitée, contient des fleurs d’hibiscus pour un délicieux breuvage faible en calorie et en sucre, mais qui a tout autant de saveur. Pourquoi faire le voyage jusque dans les tropiques quand on peut avoir l’ambiance chez soi?

Soda gingembre, menthe, lime et gin. C’est tout ce dont vous avez besoin pour créer ce cocktail. Comme le dit Elaine de Flavour & Savour, la menthe et le gingembre travaillent ensemble pour aider la digestion et contiennent des anti-inflammatoires. Ce sont de bonnes excuses pour profiter de ce cocktail.