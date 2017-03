Cet immeuble improbable sera-t-il un jour construit à New York?

ADVERTISEMENT

Dans la ville des gratte-ciel, ce nouveau projet ne devrait pourtant pas passer inaperçu. Plutôt que de miser sur la hauteur, les architectes du cabinet Oiio ont choisi de présenter un immeuble courbé, à la façon d'une arche.

A New York où chaque mètre carré vaut de l'or, les architectes ne cessent de repousser les limites de la hauteur. Et pour se faire, le cabinet Oiio a mis au point un projet pour le moins surprenant: un immeuble extrêmement fin, conçu pour se courber à son sommet avant de replonger vers le sol. Baptisé "The Big Bend" -"la grande courbe" en français- l'immeuble, s'il devait voir le jour, deviendrait le plus long jamais construit au monde, avec ses 1230 mètres de longueur d'une base à l'autre.

"Nous entendons souvent parler des derniers immeubles les plus hauts, et nous sommes toujours impressionnés par le prix du mètre carré. On dirait que la taille des immeubles leur donne le droit d'être toujours plus chers", explique les architectes de Oiio sur leur compte Instagram. "Le système de zonage de la ville a instauré un ensemble spécifique d'astuces, où les promoteurs immobiliers essaient de maximiser la hauteur de leurs propriétés pour qu'elles puissent bénéficier du prestige des structures élevées. Mais que se passerait-il si on substituait la longueur à la hauteur? Et si nos immeubles étaient plus longs que hauts?"

C'est ce défi que "The Big Bend" se propose de relever. Avec ses 1230 mètres de longueur, l'immeuble disposerait d'une surface habitable extrêmement importante, tout en utilisant un minimum de surface au sol, grâce à ses deux piliers, très minces. Ce qui, en théorie, permettrait de faire baisser les prix. En résumé, le concept de The Big Bend est censé répondre à l'une des problématique new-yorkaise les plus importantes: loger un maximum de personnes, en utilisant le minimum d'espace disponible, et pour un prix moindre.

Dans les plans des architectes, l'immeuble se situerait à l'est de la 57e rue, au sud de Central Park, dans "l'avenue des milliardaires" (The Billionaires's row en angalais), qui condense de nombreux immeubles de prestige, dont la Trump Tower entre la 56e et la 57e rue. Grâce à sa forme courbe, The Big Bend surplomberait deux immeubles, "The SHoP" et le siège social de la société LVMH.

Pour autant, rien n'est encore garanti. Car de plus en plus de voix s'élèvent contre le nombre toujours plus importants de gratte-ciels (entre 300 et 600 mètres) dans la ville. Et à cause de son emplacement, de sa forme et également de sa hauteur, The Big Bend pourrait bien projeter son ombre sur Central Park, parc emblématique et intouchable de la Grosse Pomme.