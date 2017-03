Demande d'extradition à la Cour suprême pour crime d'honneur

Surnommé "Acquitator", il détiendrait le record du nombre d'acquittements aux assises. On peut citer notamment ceux de Loïc Sécher ou Jacques Viguier. Il a également assuré la défense de personnes célèbres comme Jérôme Kerviel, Bernard Tapie ou Nikola Karabatic dans l'affaire des paris truqués.

Gilbert Collard n'est pas seulement un député FN. C'est aussi un médiatique avocat qui avait défendu Richard Virenque, mis en cause dans l'affaire Festina, Patrice Alègre dans l'affaire qui porte son nom ou Paul Aussaresses dont le rôle durant la guerre d'Algérie est plus que trouble. Il a également conseillé Pierre Le Pen lors de son divorce avec Jean-Marie Le Pen au milieu des années 80.

Avocat de la Société général dans le procès Kerviel ou du Crédit Lyonnais dans l'affaire Tapie, il a assuré une partie de la défense de Jacques Chirac, premier ex-président traduit devant la justice dans l'affaire des emplois fictifs. Il a également conseillé DSK dans l'affaire de la Mnef et l'a épaulé lorsque l'affaire du Sofitel éclata.

Avocat des familles des victimes de l'attentat de Karachi et des victimes de Mohamed Merah,

Grand défenseur de la cause des droits de l'homme depuis plus de 60 ans, il a défendu aussi bien des politiques comme DSK ou Dominique de Villepin que des personnes poursuivies aux assises comme Véronique Courjault mis en cause dans une affaire d'infanticides.