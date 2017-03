ADVERTISEMENT

La vidéo donnerait presque le vertige. Un adolescent a filmé sa descente à ski sur le mont Chopok, en Slovaquie, au moment où il évite de justesse une avalanche. La vidéo, publiée le 17 mars par l'agence Caters News, a été enregistrée par une caméra fixée sur le casque du jeune Nobert Salva. Elle donne une idée de la vitesse à laquelle peut descendre une chute de neige... et du réflexe impressionnant qu'a eu le skieur.

"Je n'avais jamais été témoin d'une avalanche auparavant, a-t-il raconté au Daily Mirror. C'était incroyablement effrayant". Pourtant, Nobert Salva a rapidement compris le danger qui le guettait et s'est intentionnellement jeté dans un buisson pour se protéger, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

L'avalanche dévale sur sa droite en évitant le jeune homme. "Je me sens si chanceux, c'est arrivé si vite. Je glissais sur mes skis puis je me suis tourné, et là j'ai vu la moitié de la montagne qui descendait vers moi, a-t-il raconté. Je savais qu'il fallait que je réagisse, donc je me suis juste jeté aussi loin que j'ai pu."

Son ami, qui le suivait de loin en skiant, a semble-t-il eu beaucoup de chance lui aussi: on l'aperçoit, toujours debout, à la fin de la vidéo enregistrée par Nobert Salva.