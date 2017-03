ADVERTISEMENT

La question de vacciner ou non ses enfants a surgi dans le débat public en France comme aux États-Unis et elle déchaîne les passions. Une vidéo a enflammé Reddit, le gigantesque réseau social américain, à ce sujet, déclenchant des milliers de commentaires, dès le samedi 18 mars.

Montrant un nourrisson qui tousse intensément, à cause de la coqueluche, cette vidéo a été postée sur Youtube en 2015 par la maman du bébé, avec ce commentaire: "La prochaine fois que votre docteur vous conseille de vacciner votre enfant, pensez à cette vidéo". Elle a expliqué que son bébé n'avait pas été vacciné contre la coqueluche et qu'il avait été malade, même s'il est en bonne santé actuellement.

Les internautes se sont déchirés à propos de cette vidéo et des dangers supposés de la vaccination, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. Les parents ne souhaitant pas vacciner leurs enfants sont de plus en plus nombreux dans les pays occidentaux, ce qui inquiète fortement les autorités médicales.

Certaines maladies ont même fait leur réapparition, comme la rougeole, ayant ressurgi en 2014 et en janvier dernier à Los Angeles. En Italie, plus de 700 cas ont été recensés depuis le début de l'année. Des situations que les autorités attribuent à une diminution de la couverture vaccinale.

L'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis ne devrait cependant pas calmer les esprits outre-atlantique. Il a en effet nommé Robert Kennedy Jr à la tête de la commission de sûreté de la vaccination. Or cet avocat, neveu de l'ancien président, a publiquement mis en doute l'innocuité des vaccins, tout comme Donald Trump lorsqu'il était candidat.