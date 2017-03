ADVERTISEMENT

La métropole indienne Mumbai est incapable de subvenir aux besoins de logement d'une population toujours plus nombreuse. La moyenne des loyers dépasse maintenant celle de Montréal et de Toronto. Portrait d'une crise sans précédent, du plus grand bidonville jusqu'à la maison la plus chère du monde.

Un reportage de Thomas Gerbet, correspondant en Inde