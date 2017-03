Mise en œuvre : 2008 (début du projet) Dans ce premier parc agrothermique au Québec, la ville de Saint-Félicien valorise les rejets thermiques de son unité de cogénération en brûlant des écorces d’arbres pour chauffer près de 15 hectares de serres du territoire particulièrement énergivores. Un projet de 9 millions $. Source : Ma municipalité efficace

Mise en œuvre : 2016 (inauguration) La bibliothèque de Varennes est le premier édifice institutionnel municipal à consommation énergétique nette zéro au Québec : elle produit autant d’énergie qu’elle en consomme. Elle consomme aujourd’hui 78 % d’énergie en moins, produit de l’énergie solaire et géothermique, récupère l’eau de ruissellement sur le site et offre une grande fenestration. Source : Ville de Varennes

Mise en œuvre : 2011 (inauguration de la chaufferie collective) Mont-Carmel est une municipalité pionnière en matière de chaufferie collective alimentée à la biomasse. En reliant l’école primaire, l’église et le centre municipal par un micro-réseau thermique, la municipalité a permis la conversion du mazout à la biomasse forestière et l’atteinte d’une empreinte carbone nulle. Le projet permet à la ville d’être une vitrine technologique pour la promotion de la biomasse sous forme de granules et des copeaux de bois. Source : Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie

Mise en œuvre : 2011 (fin des travaux d'implantation) La Ville de Montréal et le Parc olympique de Montréal ont créé une synergie énergétique entre le Planétarium et le Biodôme de Montréal. Le chauffage et la climatisation du Planétarium sont alimentés par le système géothermique du Biodôme, couvrant ainsi les besoins énergétiques du premier en limitant les pertes chez le second. Cette initiative associée à la récupération des dégagements de chaleur des équipements électroniques, de l’éclairage et des occupants, permet une réduction de 50 % de la consommation d’énergie du Planétarium. Source : Projets verts - La vitrine de l’architecture durable au Québec

Mise en œuvre : 2013 (construction) La municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a misé sur l’efficacité et l’intelligence énergétique en rénovant son garage municipal. L’installation d’un mur solaire a été rentabilisée en quatre ans. Source : AQME

Mise en œuvre : 2010 (lancement du projet) La Ville de Saint-Hyacinthe développe autour d'une unité de biométhanisation un système de production du biogaz à partir de résidus organiques produits sur son territoire (50 %), de terreau (40 %) et de fertilisant (10 %). Le biogaz est traité et valorisé pour être utilisé dans la flotte municipale de véhicules et les surplus sont revendus à Gaz Métro. Source : Ville de Saint-Hyacinthe

Mise en œuvre : 2016 (début du projet) La Ville de Shawinigan a aujourd’hui presque reconverti l’ensemble de ses 6 100 lampadaires au DEL en s’enlignant sur les recommandations d’un modèle d’éclairage respectueux des environnements nocturnes. Pour contrer la pollution lumineuse et effectuer son virage vers une ville numérique, la ville a implanté un système unique de contrôle à distance de chacun des lampadaires. Source : Ville de Shawinigan / Énergère

Mise en œuvre : 2012 (rénovations complétées) Le centre civique de Dollard-des-Ormeaux comprend trois arénas, deux piscines, l’hôtel de ville, le centre culturel et la bibliothèque. À la suite d’importantes rénovations, le complexe valorise aujourd’hui l’énergie fatale des systèmes de réfrigération. Cette énergie est récupérée pour combler d'autres besoins du bâtiment tel que le chauffage de l'eau domestique, le chauffage de l'eau des piscines ainsi que l'alimentation des serpentins de chauffage dans les différents systèmes de ventilation. Source : Ma municipalité efficace