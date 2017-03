ADVERTISEMENT

L'Allemagne "doit d'énormes sommes d'argent" à l'Otan et aux Etats-Unis qui lui "fournissent une défense très puissante et très coûteuse", a affirmé samedi sur Twitter le président américain Donald Trump, au lendemain d'une rencontre avec Angela Merkel.

Dans deux tweets, le président américain écrit que "l'Allemagne doit d'énormes sommes d'argent à l'Otan et les Etats-Unis doivent être plus payés pour la défense très puissante et très coûteuse qu'ils fournissent à l'Allemagne!".

Dans son premier tweet il avait commencé par affirmer avoir eu une "EXCELLENTE" rencontre avec la chancelière allemande vendredi à Washington, contrairement à ce que de nombreux observateurs ont vu comme une réunion tendue qui a souligné les divergences entre les deux dirigeants en particulier en matière de commerce ou d'immigration.

"En dépit de ce que vous avez entendu de la part des FAUSSES NOUVELLES. J'ai eu une EXCELLENTE rencontre avec la Chanclière Angela Merkel", a écrit le président depuis sa luxueuse résidence de Floride où il passe le week-end avant de se lancer dans son attaque en règle des dépenses militaires de Berlin.

Pourtant Mme Merkel avait assuré le président américain que l'Allemange allait monter à 2% de son PIB la part de dépenses militaires lors de leur première rencontre en personne vendredi.

"Nous nous engageons aujourd'hui à cet objectif de 2% (du produit intérieur brut, NDLR) jusqu'en 2024", a-t-elle déclaré au cours d'une conférence de presse commune qui a souligné les divergences entre les deux dirigeants.

