Amanda Seyfried s'est secrètement mariée avec Thomas Sadoski

L'affaire judiciaire qui vient de s'ouvrir concernant le vol de photographies et vidéos d'elle nue ne va pas gâcher la vie d'Amanda Seyfried. Alors qu'elle est enceinte de son premier enfant, son compagnon Thomas Sadoski a annoncé, ce jeudi 16 mars, qu'ils s'étaient mariés.

Thomas Sadoski a brisé le silence autour de cette union durant l'émission The Late Late Show. Face à James Corden, un ami proche d'Amanda Seyfried, l'acteur de 40 ans confesse: "Nous nous sommes mariés". Montrant son alliance, devant le sourire de l'autre invitée Vanessa Hudgens, il poursuit: "Nous l'avons fait en comité restreint, seulement le prêtre et nous deux".

Dimanche 12 mars, l'acteur de la série "Life In Pieces" a épousé celle qui est pour lui "la personne que j'aime, admire et respecte le plus au monde". Une déclaration qui émeut jusqu'aux larmes le présentateur. "C'était beau, tout s'est passé comme prévu. Juste tous les deux à discuter. C'était super, un moment parfait", conclut-il.

On peut dire que les co-stars de "The Last Word" n'ont pas perdu de temps. Alors qu'ils se rencontrent au début de l'année 2016 dans la pièce "The way we get by", ils se fiancent en septembre et Amanda Seyfried tombe enceinte de leur premier enfant à la même période.

"Je suis super excité parce que c'est la première fois que je vais être père, mais je suis aussi super terrifié parce que c'est la première fois que je vais être père", plaisante Thomas Sadoski. Il ne manquait plus que le mariage, c'est désormais chose faite.