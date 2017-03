3 juin 2012: NIGERIA - Un Boeing MD-83 s'écrase sur un quartier de la capitale économique Lagos. On recense 159 morts (dont six personnes au sol).

Air Algérie a perdu le 24 juillet le contact au dessus du Mali avec un de ses appareils transportant 119 passagers et assurant la liaison entre Ouagadougou et Alger, 50 minutes après son décollage de la capitale du Burkina Faso. "L'avion a disparu à Gao, à 500 km de la frontière algérienne. Nous avons des victimes de plusieurs nationalités", a déclaré le Premier ministre Abdelmalek Sellal cité par la radio. L'appareil un McDonnell 83, affrété auprès de la compagnie espagnole de leasing Swiftair, transportait, selon Air Algérie, une cinquantaine de Français.

L'Airbus A320-200 avait décollé de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour et disparu des écrans radars une demi-heure plus tard, après avoir demandé à prendre de l'altitude en raison de conditions météo très difficiles. L'avion avait effectué une montée très brutale avant de décrocher et de s'abîmer en mer de Java. Parmi les 162 personnes à bord de l'avion se trouvaient 155 Indonésiens, le copilote français Rémi Plésel, trois Sud-Coréens, un Britannique, un Singapourien et un Malaisien.