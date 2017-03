«Merci tellement d’être là! Merci tellement!» Paul Piché doutait-il que la foule serait au rendez-vous pour ses 40 printemps, le spectacle soulignant les 40 ans de son tout premier album, À qui appartient l’beau temps?, et ses quatre décennies de métier par le fait même? C’aurait été de sous-estimer la puissance du répertoire d’un de nos plus légendaires chanteurs que de croire que le théâtre du Centre Bell ne grouillerait pas de monde, vendredi, en cette occasion très spéciale. On avoisinait les 8000 âmes prêtes à honorer l’auteur-compositeur toujours actuel, entouré d’une dizaine de musiciens qui sont allés et venus, selon les pistes, et dont certains d’entre eux suivent Piché depuis ses débuts.

