L’on se souvient encore de Nabila Mounib qui se demandait "si les Marocains accepteront qu'une personne, qui n'a même pas le brevet, devienne chef du gouvernement". Un clin d’œil à peine voilé à Ilyas El Omari, patron du Parti authenticité et modernité. Ce dernier n’avait pas tardé à riposter, se contentant d'indiquer que son père ne disposait pas des mêmes conditions offertes à Mounib. Depuis, les questions ont fusé sur le parcours d’Ilyas El Omari, au point que ce dernier a parfois eu du mal à maintenir une seule et même version. Alors qu’il avait ainsi affirmé avoir arrêté sa scolarité en 9e année de l’enseignement fondamental, il indiquait quelques jours plus tard être en train de préparer son doctorat à la Sorbonne. Ne cherchez pas à comprendre...