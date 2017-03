L'Impact de Montréal doit se contenter d'un match nul

ADVERTISEMENT

L'Impact de Montréal et le New York City FC ont fait match nul 1-1 au Yankee Stadium, samedi après-midi.

Rodney Wallace des New-Yorkais a fait mouche le premier, à la 44e. Il a converti le rebond d'un tir d'Alexander Ring, décoché après une belle talonnade de Wallace.

Dominic Oduro a nivelé à la 68e. Au sommet de la surface de réparation, il a bien amorti la passe lobée de Patrice Bernier et a saisi sa chance avec une frappe convaincante.

Le club local a obtenu la majorité des chances de marquer en première demie.

Près du but, le Finlandais Ring a raté une occasion en or à la 19e minute, sur une passe de Jack Harrison. Sept minutes plus tard, David Villa et Max Moralez ont eu un échange inspiré en triangle, mais Villa a manqué la cible de peu.

Vers la fin du temps ajouté à la deuxième demie, une tête de Thomas McNamara, du FC, a raté en hauteur à la suite d'un coup franc.

Dans le clan montréalais, Ignacio Piatti a vu un tir frapper le poteau à la 45e minute. En début de rencontre (14e), on aurait voulu que l'arbitre sévisse quand New York a fait chuter Oduro qui menaçait dans la zone de penalty.

L'Impact va disputer ses deux prochains matches à l'étranger: à Chicago le 1er avril, puis à Los Angeles le 7 avril. Le groupe de Mauro Biello ne va rejouer à Montréal que le 15 avril, contre Atlanta.

