Festival Regard: les jeunes dans la mire

ADVERTISEMENT

Dans le milieu toujours incertain du 7e art, attirer les futures générations de spectateurs, c’est le nerf de la guerre. Le Festival Regard a bien compris qu’il fallait séduire la jeunesse pour créer les cinéphiles de demain. Cette année, une belle programmation leur est d’ailleurs entièrement consacrée.



Pas moins de sept volets composent la section jeunesse de la 21e édition du Festival Regard qui s’est amorcé cette semaine au Saguenay. À partir de 3 ans jusqu’à l’adolescence les organisateurs ont concocté des sections adaptées à tous les âges. Dès la petite enfance, la diffusion de jolis contes sur pellicules comme Loup de Juila Ocker ou l’hilarant Deux escargots s’en vont de Jean-Pierre jeunet et Romain Segaud qui mettent en scène deux gastéropodes à l’enterrement d’une feuille morte.



Des projections pour les 8 ans et plus sont aussi prévues. Sur grand écran le documentaire Heidi chez le bruiteur de Christian Frei s'attarde sur l’expérience de tournage de la fillette Anuk Steffen dans la production helvétique Heidi. Quant au programme On va aux vues, il est destiné au public de 13 ans et plus. S’y retrouve une sélection de courts métrages dont l’objectif est de faire réfléchir, déclencher des discussions avec les amis ou les parents.



Et les thèmes ne manquent pas. Par exemple dans Journal animé de Donato Sansone, le réalisateur s’est inspiré par l’actualité internationale des pages du quotidien français Libération pour proposer une improvisation artistique menée au jour le jour où se sont brutalement invités les attentats de Paris du 13 novembre 2015.



Outre des projections scolaires entièrement en anglais, le festival propose des rendez-vous pédagogiques aux élèves. Tables rondes, débats ou activités qui découlent des présentations de Grande vues scolaire et Regard secondaire permettent au public de 5 à 17 ans de découvrir ce qui se fait de mieux en matière de court métrage jeunesse.



Pour finir, l’exposition L’évolution suit son court. En novembre dernier, l’équipe jeunesse de Regard a organisé des ateliers d’initiation au cinéma d’animation et à la captation image par image pour plus de 600 élèves d’une douzaine d’écoles primaires et secondaires du Saguenay. L’expo réunit les œuvres primées.



Le Festival Regard se déroule jusqu’au 19 mars.