La légende américaine du rock Chuck Berry est mort

ADVERTISEMENT

Le guitariste, chanteur et auteur-compositeur âgé de 90 ans est mort à son domicile, samedi, selon la police du comté de St-Charles qui a été dépêchée pour une urgence médicale vers 12 h 30. L'homme n'a pas pu être réanimé et son décès a été déclaré à 13 h 26. Charles Edward Anderson Berry Sr. a notamment composé le célèbre Go, Johnny Go.

À VOIR AUSSI

Close  Ils sont décédés en 2017 sur  

Le guitariste, chanteur et auteur-compositeur âgé de 90 ans est mort à son domicile, samedi, selon la police du comté de St-Charles qui a été dépêchée pour une urgence médicale vers 12 h 30. L'homme n'a pas pu être réanimé et son décès a été déclaré à 13 h 26. Charles Edward Anderson Berry Sr. a notamment composé le célèbre Go, Johnny Go.

L'ancien président haïtien René Préval est décédé le 3 mars d'un accident cardio-vasculaire à l'âge de 74 ans, le président Jovenel Moïse regrettant la disparition d'un "digne fils d'Haïti".

Bill Paxton, acteur charismatique et prolifique dont les multiples rôles mémorables incluent un astronaute dans "Apollo 13" et un chasseur de trésor dans "Titanic", est mort le 26 février de complications à la suite d'une opération. Il était âgé de 61 ans.

L'homme le plus grand du Royaume-Uni, Neil Fingleton, acteur de la série à succès Game of Thrones, est mort le 25 février à l'âge de 36 ans.

Le 15 février 2017, Stuart McLean, qui animait l'émission de radio The Vinyl Cafe à CBC, est décédé à l'âge de 68 ans. L’auteur, journaliste émérite et humoriste est mort des suites d’un mélanome.

Richard Hatch, qui interprétait le capitaine Apollo dans la série Battlestar Galactica (1978-1979), est mort à 71 ans d'un cancer du pancréas, à Los Angeles, le 7 février.

Le 25 janvier, l'actrice Mary Tyler Moore, vedette de deux comédies de situation extrêmement populaires aux États-Unis, est morte à l'âge de 80 ans. Mary Tyler Moore avait connu la célébrité dans les années 1960 à la télévision en interprétant la femme de Dick Van Dyke dans la comédie de situation éponyme.

Le 25 janvier, l'ancien sénateur Marcel Prud'homme, reconnu pour son franc-parler et sa défense de la cause palestinienne, est décédé à l'âge de 82 ans.

Le 25 janvier, l'acteur britannique John Hurt est mort à l'âge de 77 ans. Hurt était surtout connu pour le film Elephant Man et pour avoir joué le fabricant de baguettes magiques Ollivander dans la série Harry Potter.

L'énigmatique musicien nigérian William Onyeabor, pionnier de la musique électro-funk récemment réédité, est décédé à l'âge de 70 ans, le 16 janvier.

Andréanne Sasseville est décédée, le 10 janvier, après une longue lutte contre le cancer du sein, à tout juste 41 ans. L'animatrice s'est particulièrement fait connaître pour son implication chez Musique Plus et surtout, chez SiriusXM.

Le psychanalyste, auteur et chroniqueur Guy Corneau est mort à l'âge de 65 ans, près de deux semaines après la mort de sa soeur, la peintre Johanne Corno. Il est mort le 5 janvier.

L'ancien député et ministre fédéral Yvon Dupuis est décédé. Il avait 90 ans. Il s'est éteint le 1er janvier dernier à Longueuil. Yvon Dupuis est élu député provincial sous la bannière libérale à l'âge de seulement 25 ans dans l'ancienne circonscription de Montréal-Sainte-Marie, en 1952.

Bill Marshall est un des co-fondateurs du Festival international du film de Toronto (TIFF). Il fut le directeur de l'organisation au cours des trois premières années de son existence. Il est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 77 ans, dimanche le 1er janvier.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter