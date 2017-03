ADVERTISEMENT

Ce jeudi 16 mars, le réseau des femmes exécutives (WXN) a célébré les femmes québécoises qui se retrouvent parmi son top 100 des femmes les plus influentes au Canada. Un gala qui s'est tenu à l’hôtel Westin Montréal.

La liste des lauréates comprenait des femmes inspirantes telles que Christiane Germain du Groupe Germain, Isabelle Marcoux de Transcontinental, Manon Brouillette de Vidéotron et Lise Croteau, d’Hydro Québec, entre autres.

Lancés en 2003, les Prix Top 100 célèbrent les incroyables réalisations des femmes cadres les plus influentes au Canada ayant su faire entendre leur voix, faire tomber les obstacles, habiliter les minorités silencieuses et paver la voie pour la prochaine génération. Ces prix reconnaissent également les organisations et les réseaux qui appuient ces femmes.



Parmi les femmes exceptionnelles qui ont reçu les Prix Top 100 cette année, il faut mentionner Wendy Freeman, présidente, CTV News; Jennifer Tory, chef de groupe, Services aux particuliers et aux entreprises, RBC; et Julie Delahanty, directrice administrative, Oxfam Canada. Cette année, 11 femmes seront aussi intronisées au Temple de la renommée WXN Top 100, dont notamment Karen Flavelle, chef de la direction, Purdys Chocolatier et Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction, Indspire.





