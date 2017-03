Thorgal et Tintin au 30e Festival de la BD francophone de Québec

ADVERTISEMENT

La ville de Québec vibrera bientôt pendant neuf jours aux rythmes de la bande dessinée. Du 1er au 9 avril, la 30e édition du Festival de la BD francophone de Québec (FBDFQ) investira 32 lieux de la capitale nationale. Au menu: expositions, spectacles, projections et nombreuses activités.

En marge du Salon international du livre de Québec, la manifestation réunira plus d’une centaine d’auteurs de BD d’ici et d’ailleurs. Du Québec, on pourra compter, entre autres, sur les présences de Grégoire Bouchard, Maegs Fitzgerald, Lou-Victor Karnass, Catherine Ocelot et D. Mathieu Cassendo. Venus de l’international, le public aura l’opportunité de rencontrer Grzegorz Rosinski, Lolita Séchan, Nora Moretti, Emmanuel Moynot, Nix et du grand spécialiste d’Hergé, Philippe Goddin.

Cette année, le festival accueillera une délégation de Shanghai avec à sa tête plusieurs représentants de la prestigieuse Shanghai Animation And Cartoon Association. Parmi les douze expositions proposées, les amateurs de la série emblématique Thorgal auront aussi l’occasion de visiter une expo entièrement consacrée au héros scandinave créé par Jean Van Hamme au scénario et Grzegorz Rosinski.

Le FBDFQ proposera activités et spectacles. Soulignons la soirée d’ouverture, Robopop!, avec le groupe Beat Market, ainsi que les concerts dessinés Chroniques de Melvile, avec Romain Renard, L'Impro musicale se dessine, avec la Ligue d'impro musicale de Québec et Les contes parallèles, soutenus par les 50 musiciens de l'Harmonie de Charlesbourg.

Les Tintinophiles seront ravis d’assister à un entretien avec le grand spécialiste d’Hergé, Philippe Goddin, ainsi qu’une conférence intitulée Tintin au pays des savants, de Serge Pineault. Le tout sera suivi du très bon documentaire Au Québec avec Tintin.

Détails sur la programmation: fbdfq.com