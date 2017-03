Scabs: le Syndicat des métallos veut des amendes «d'au moins 10 000 $» par jour

Avec un demi-million de membres, la FTQ est la plus grande centrale québécoise. Près de 40 syndicats nord-américains, canadiens et québécois y sont affiliés.

Affilié à la FTQ, le SCFP compte 105 000 membres œuvrant dans les services publics et parapublics (municipalités, services de transport en commun, transport aérien, transport maritime; services de santé et services sociaux, chargés de cours, radiotélédiffusion, journaux, etc.).