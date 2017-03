L'immigration est «un privilège, pas un droit», dit Trump en conférence avec Merkel

ADVERTISEMENT

L'immigration est "un privilège, pas un droit", a déclaré vendredi le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel, dont il a salué l'implication dans la lutte antiterroriste.

"La sécurité de nos citoyens doit toujours passer en premier. Sans aucun doute", a ajouté le président républicain, qui s'exprimait à la Maison-Blanche.

Trump a par ailleurs affirmé avoir assuré à nouveau la chancelière allemande de son "fort soutien" à l'OTAN. "J'ai redit à la chancelière Merkel mon fort soutien à l'OTAN tout comme le besoin pour nos alliés de l'OTAN de payer leur juste part pour la défense" de l'alliance, a déclaré M. Trump. Il a également dit apprécier les efforts de Merkel "pour résoudre le conflit en Ukraine, où idéalement nous cherchons une solution pacifique".

Le président américain a expliqué qu'il n'était "pas isolationniste" en matière de commerce. "Je ne suis pas un isolationniste, je suis un partisan du libre-échange mais aussi du commerce équitable, et notre libre-échange a conduit à beaucoup de mauvaises choses" en termes de dette et de déficits, a déclaré le dirigeant américain lors d'une conférence de presse commune avec Mme Merkel à la Maison Blanche. La dirigeant allemande a elle dit espérer la reprise des négociations commerciales entre l'UE et les Etats-Unis.

