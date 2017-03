ADVERTISEMENT

Si vous vivez en Amérique du Nord, il se peut que vous passiez le plus clair de vos journées devant un écran. Même la navette entre votre maison et votre lieu de travail risque d’être monopolisée par l’envoi de textos et de courriels importants. Si vous croyez qu’il n’y a rien de mal à mener ce style de vie, prenez garde! Votre corps est peut-être en train de crier à l’aide.

La fatigue oculaire, la vision embrouillée, les maux de tête et la douleur au cou sont autant de symptômes de notre obsession pour la technologie. On les regroupe parfois sous l’acronyme SVI (syndrome de vision informatique). Ce problème survient lorsque vous faites face à un ordinateur, une tablette ou un téléphone durant de longues périodes de temps. Et si vous portez des lunettes, certains types de lentilles peuvent faire en sorte que vos yeux soient encore plus tendus.

Le travail devant un écran est une réalité à laquelle on peut difficilement échapper. Il est heureusement possible de minimiser les effets du SVI. À cet effet, voici quelques conseils et astuces présentés en partenariat avec la marque de verres progressifs Varilux®. Avis aux porteurs de lunettes : cet article a été écrit pour vous!

1) Placez votre écran d’ordinateur à un bras de distance. Celui-ci devrait être positionné à un angle de 20 degrés sous vos yeux.

2) Réglez les couleurs et le contraste en fonction de votre vision. La luminosité devrait être ajustée à la lumière ambiante.

3) Pour éliminer les reflets, votre écran doit être perpendiculaire à toutes les sources de lumière, y compris les fenêtres.

4) Nettoyez régulièrement votre écran. L’élimination de la poussière et des empreintes digitales peut améliorer la netteté de l’image.

5) Suivez la règle 20-20-20. Après 20 minutes d’utilisation de l’écran, prenez une pause de 20 secondes et fixez un point situé à 20 pieds (six mètres) de distance.

6) N’oubliez pas de cligner des yeux. Cela peut paraître simple, mais c’est important!

7) Donnez à vos verres un traitement antireflet, afin de protéger vos yeux des sources lumineuses brillantes ou scintillantes telles que les lampes fluorescentes.

Certains verres spécialisés, tels que Varilux Digitime, permettent de prévenir le SVI en s’adaptant à l’écran qui se trouve en face de vous. Cela signifie que vos yeux n’auront pas à fournir autant d’efforts. Varilux Digitime possède une zone de vision ultra-rapprochée et un champ de vision élargi permettant de voir tous les types d’écrans numériques avec aisance.