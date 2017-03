Soyons honnêtes : Marion Kelly est la vraie vedette de la vidéo de l’interview virale de la BBC.

La petite fille de quatre ans a attiré l’attention d’Internet la semaine dernière quand elle a surgi avec plein d'entrain dans la chambre où son père donnait une entrevue en direct à la chaîne britannique. Tout de son attitude désinvolte à ses adorables lunettes ont conquis le cœur des internautes au point où quelqu’un à transformer la petite et son frère de huit mois James en GIF animé vraiment mignon.

do not try to stop them pic.twitter.com/uKbsjjBdiP

Dans une entrevue accordée cette semaine au Wall Street Journal, le père Robert Kelly a expliqué que sa fille était de bonne humeur et vraiment excitée ce jour-là quand elle s'est précipitée dans la chambre et a volé la vedette de celui-ci à la BBC.

Mercredi, la jeune fille a encore une fois fait usage de son pouvoir d’attraction lors d’une conférence de presse avec la famille. Alors que ses parents parlaient du fait qu’ils soient devenus des vedettes instantanées, Marion – qui était follement adorable dans un trench coat et des lunettes roses – a diverti la presse avec son expression ennuyée.

Naturellement, les internautes qui en ont fait leur nouvelle idole ont démontré qu’ils ne se tanneraient jamais d’elle.

If she isn't President of Earth by the time I'm 80, I'll be bitterly disappointed. pic.twitter.com/f5qEfaaPT7 — David Llewellyn (@TheDaiLlew) March 15, 2017

I love everything about Marion who interrupted her dad's BBC interview. Love her trench coat and I love her glasses. pic.twitter.com/U3KLF1LIvF — Yashar (@yashar) March 15, 2017

When you know you're BBC interview kid and don't have to even try anymore. pic.twitter.com/fIcmpZCFlt — Rachel Waterman (@RW_HofV) March 16, 2017