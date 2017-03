Tout ce que vous savez de la Saint-Patrick est faux

ADVERTISEMENT

C’est la Saint-Patrick! Plusieurs associent la fête à boire, boire, et boire encore de la bière et des Irish Car Bombs. Oh, et au fait d’être Irlandais et à la couleur verte.

Mais la Saint-Patrick est beaucoup plus que ça et la plupart des gens l’ignorent. En fait, vous vivez dans le mensonge depuis tout ce temps. Quand on apprend tous les faits, cette fête est disons… un peu ennuyante.

Désolé de crever votre balloune, mais voici neuf faits brutalement honnêtes sur la Saint-Patrick :

1. La Saint-Patrick n’est pas irlandaise

Certains historiens pensent que la fête est née dans ce qui est aujourd’hui le Royaume-Uni, l’Écosse ou le Pays de Galles.

2. La couleur de Saint-Patrick est le bleu

ON VIT UN MENSONGE DEPUIS TOUT CE TEMPS. Vous vous retiendrez peut-être de vous peindre la figure en vert cette année.

3. La Saint-Patrick comme on la connaît est née aux États-Unis

Vraiment? Timothy Meagher, expert américain en culture irlandaise de l’Université catholique de l’Amérique explique que les célébrations de la fête de la Saint-Patrick ont débuté au 18e siècle dans des villes américaines où vivaient de grandes populations d’immigrants irlandais. « C’est une façon d’honorer le saint, mais aussi de confirmer leur identité ethnique et de créer des liens de solidarité », explique M. Meagher.

4. Le 17 mars marque la fête de la mort de Saint Patrick

Alors vous célébrez sa mort…

5. Saint Patrick n’a pas délivré l’Irlande des serpents.

Probablement puisqu’il n’y a pas de preuve que des serpents aient déjà rampé en Irlande. Le climat y est trop froid pour eux.

6. Le trèfle à trois feuilles (le shamrock) n’est pas le symbole de l’Irlande

Bien sûr, vous pouvez trouver des shamrocks partout sur l’île d’Émeraude, mais le vrai symbole du pays est la harpe.

7. La Saint-Patrick n’était autrefois pas la fête de l’alcool

Les plus alcooliques d’entre nous utilisent la fête comme excuse pour commencer à boire de la Guinness à 9h du matin.

Mais jusqu’en 1970, tous les pubs en Irlande étaient fermés comme c’était une fête religieuse.

8. Il y a plus d’Irlandais qui vivent aux États-Unis qu’en Irlande

La population de l’Irlande est d’environ 4,2 millions. En revanche, il y a environ 34 millions de personnes d’origine irlandaise vivant aux États-Unis.

9. Vos chances de trouver un trèfle à quatre feuilles sont quasiment nulles.

Une chance sur 10 000.

