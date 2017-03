Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a déclaré vendredi qu'une attaque militaire préventive contre la Corée du Nord pourrait être nécessaire si la menace de son programme de développement d'armes atteint un niveau qui "selon nous, nécessite une intervention".

M. Tillerson a évoqué une réponse plus musclée à la menace nucléaire nord-coréenne après avoir visité la frontière la plus militarisée de la planète, près de la zone démilitarisée entre les deux Corées.

Il a ensuite rejeté toute discussion avec Pyongyang tant que le Nord n'aura pas renoncé à son programme nucléaire et à ses armes de destruction massive.

Le président Donald Trump a également tweeté sur la question, vendredi, affirmant que la Corée du Nord avait un mauvais comportement.

North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 mars 2017