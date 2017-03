Dominique Chaloult et Sophie Deschênes honorées par le FCTMN

ADVERTISEMENT

Le 25e gala de l’Association des femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques (FCTMN) sera l’occasion de saluer les carrières de deux femmes importantes de l’industrie de la télévision d’ici, soit Dominique Chaloult, directrice générale de la télévision de Radio-Canada, et Sophie Deschênes, productrice chez Sovimage (Mensonges, Les pays d’en haut).

La soirée-anniversaire, animée par Chantal Lamarre, aura lieu le jeudi 11 mai prochain, à la Place des Arts. Les autres lauréates de l’édition 2017 du rassemblement du FCTMN sont Noémie Dupuy, productrice et coprésidente de Budge Studios, Tracey Deer et Cynthia Knight, créatrices derrière le film Mohawk Girls, et Fanny-Laure Malo, fondatrice et productrice de La Boîte à Fanny (Sarah préfère la course, Toutes des connes, Pays).

Cette année, le gala consacrera une nouvelle tradition en soulignant pour la première fois le travail d’une pionnière, ainsi que celui d’un homme allié des femmes. L’identité de ces deux personnes n’a pas encore été confirmée.

L’Association du FCTMN est un carrefour de rencontres pour les femmes oeuvrant dans les milieux du cinéma, de la télévision et des médias numériques, en proposant des possibilités de réseautage et de rayonnement et des activités favorisant le développement professionnel et créatif. Son gala annuel célèbre le talent et l’implication de femmes qui se démarquent dans leur champ d’expertise.

Janette Bertrand, Sophie Prégent, Anne-Marie Dussault, Marina Orsini, Anne Émond et France Lauzière, entre autres, ont toutes déjà été honorées par le FCTMN.

On peut déjà se procurer des billets pour la cérémonie en prévente jusqu’au 4 avril, via le site de la Place des Arts.

