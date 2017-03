Cette femme a plus de 1400 enfants

ADVERTISEMENT

Si vous pensiez avoir une grande famille, vous vous trompez.

Rencontrez Sindhutai Sapkal, la femme qui a plus de 1400 enfants - et elle compte en avoir plus.

Même s'ils ne sont pas tous liés biologiquement à la dame, Sapkal les traite comme les siens - en transformant leur vie.

On la surnomme «mère des orphelins». Elle dirige quatre foyers pour orphelins à travers Pune, en Inde - deux pour les filles et deux pour les garçons. Et si vous pensiez qu'elle avait déjà beaucoup de responsabilités, elle s'occupe aussi d'un troupeau de vaches.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.