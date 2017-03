Un artiste s'est fait tatouer le slogan de Donald Trump autour de l'anus

ADVERTISEMENT

L'artiste queer Abel Azcona a le sens de la critique. Pour faire part de son opposition à la politique de Donald Trump, il a décidé de se faire tatouer, autour de l'anus, le slogan de campagne du président des États-Unis, «Make America Great Again».

Le performeur s'est fait inscrire cette phrase indélébile dans la Defibrilator Gallery de Chicago devant de nombreux spectateurs, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Les images pouvant heurter certains lecteurs, nous avons décidé de ne pas publier la photo du résultat du tatouage, mais les plus téméraires pourront le découvrir ici.

Bueno, polémicas aparte. Sigo en Chicago donde inauguré este sábado en @dfbrl8r Gallery. La semana que viene rodaje con @amandapalmer. pic.twitter.com/AEirOSGBEK — Abel Azcona (@abelazcona) 6 mars 2017

«J'ai toujours considéré mon corps comme une arme et un outil politique», a confié Abel Azcona à nos confrères du Huffington Post américain. «Je fais des performances et des expositions politiques et sociales depuis douze ans qui m'ont mené à la prison, à la détention ou à des menaces de mort. Je crois au pouvoir du corps et de la douleur. L'anus est une zone de plaisir pour beaucoup de gens, et une zone de péché pour d'autres. Je pense que démystifier ce qu'est l'anus et écrire une devise politique fasciste comme celle-ci, est une action clairement critique et subversive», leur a-t-il expliqué.

Le performeur estime également que "toute personne qui se considérerait comme différente ne devrait pas se taire". "Nous devons attaquer. Nous devons utiliser notre corps comme une arme de pouvoir. Nous sommes des homosexuels, des femmes, des Mexicains, des noirs, des personnes différentes et nous sommes courageux. L'art est la plus grande arme de critique sociale et politique que je connaisse", insiste Abel Azcona.

