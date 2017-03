McDonald's s'attaque aux «mains minuscules» de Trump... puis supprime son tweet

ADVERTISEMENT

«McDonald's, c'est ça que j'aime»? Probablement pas si vous vous appelez Donald Trump.

Jeudi matin, un compte Twitter officiel de la chaîne de restauration rapide a envoyé un message pour le moins surprenant à ses quelque 11 500 abonnés.

Dans le message adressé à @realDonaldTrump - le désormais célèbre compte Twitter du président américain -, on pouvait lire «Vous êtes la caricature dégoûtante d'un président et on voudrait ravoir @BarackObama. En plus, vous avez des mains minuscules.»

Le message insultant a rapidement été supprimé, mais pas avant d'être remarqué, entre autres, par le journaliste d'ABC Ben Gittleson et retweeté plus de 1700 fois.

McDonald's tweet calls Trump "disgusting excuse of a President" and says he has "tiny hands." Tweet has since been deleted. pic.twitter.com/VDwaqZ4p7V — Ben Gittleson (@bgittleson) 16 mars 2017

On a bien hâte de voir ce que le président aura à dire là-dessus lors de sa prochaine diatribe sur le réseau social.

Mercredi, il avait jeté son dévolu sur le rappeur Snoop Dogg, dont le plus récent vidéoclip ne semble pas lui avoir plu.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 mars 2017

McDonald's a réagi peu après sur Twitter en indiquant qu'une enquête était en cours pour trouver l'origine de ce tweet.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this. — McDonald's (@McDonaldsCorp) 16 mars 2017

Un gestionnaire de communauté est-il déjà à la recherche d'un nouvel emploi?

