Un poisson rouge souffrant d’un trouble incurable de la vessie a eu droit à un fauteuil roulant pour l’aider à nager à nouveau grâce à la créativité de son maître.

Et inutile de vous dire qu’Internet s’est emballé devant le dispositif ingénieux.

L’inventeur, Derek, travaille dans un aquarium et a fait la connaissance du poisson par l'entremise d’un client qui lui a dit qu’il souffrait d’un trouble de la vessie permanent.

Sa condition faisait en sorte que le poisson était incapable de se tenir droit et était souvent coincé au fond du réservoir à poissons.

« Alors, je lui ai fait un fauteuil roulant et il l’aime », a écrit Derek dans un message texte à son amie.

Derek a aussi partagé une photo du poisson rouge dont le «fauteuil roulant» est attaché à un morceau de styromousse, qui l’aide à flotter.

Son amie Taylor Dean, une «maman d’animaux de compagnie à temps plein» qui vlogue à propos des animaux sur Youtube, a partagé une capture d’écran de leur conversation sur Twitter et ça n’a pas été long avec que la Toile tombe en amour avec le petit poisson.

Just wanted to let you guys know wheelchair fish is still doing well and got an even more comfortable wheelchair pic.twitter.com/AwjeJU0pFL

— Taylor Nicole Dean (@taylorndean) 15 mars 2017