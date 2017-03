ADVERTISEMENT

On n’y croirait plus ces jours-ci, mais l’hiver tire à sa fin et au Huffington Post Québec, ça nous ouvre l’appétit. Un appétit de nouveauté, de fraîcheur et de bonne bouffe.

Et pour combler vos envies, de chouettes nouveaux restaurants et bars ouvriront dans la métropole. En plus du petit nouveau café-bar Darling sur le plateau, et du bar inspiré de Harry Potter, voici 7 nouvelles adresses dont on attend (très/trop?) impatiemment l’ouverture :

Snowbird Tiki Bar

J'espère que t'aimes le bambou. 🎋 Une publication partagée par Snowbird Tiki Bar (@snowbirdtikibar) le 17 Févr. 2017 à 9h43 PST

On a tous besoin d’un peu de soleil pour en finir avec cet hiver et le Snowbird Tiki bar pourrait bien être la solution. Le resto-bar devrait ouvrir ses portes très prochainement dans l’arrondissement Rosemont à Montréal.

On y promet une ambiance kitsch, cocktails délirants majoritairement à base de rhum et une cuisine d'inspiration polynésienne. On a bien hâte d’essayer leur longue banquette verte pouvant accueillir 20 personnes.

Le décor n’est même pas terminé et on a déjà envie de crier ALOHA!

Psst : les propriétaires possèdent aussi la Taverne Cobra et le Brutus.

- 6714 Boul. Saint-Laurent, à Montréal.





Gokudo

#Gokudo #onePath #GenYamoto #japan #in action #cocktail Une publication partagée par Gokudo (@gokudo_mtl) le 15 Déc. 2016 à 15h59 PST

Pour l’instant, il y a beaucoup de mystère entourant le Gokudo, mais on sait que ce sera un bar à cocktails japonais, qui servira probablement quelques petits plats. Et on a déjà l’eau à la bouche puisque ceux qui se cachent derrière le projet sont les proprios du resto mexicain Escondite et du bar à poké Koa Lua.

Sur Facebook, il est spécifié que le Gokudo sera un peu en retrait, « caché derrière un stand à poisson japonais». Et un autre bar caché dans la métropole!

L’ouverture est prévue pour ce printemps, mais aucune date n’a été spécifiée.

Adresse : Sur la rue Ciy Consillors au centre-ville de Montréal (près de La Baie).





Café Bazin

🐕🐩🐶 Walker by Day & 🔪🍣🍗 Cook by Night! Eating Challah 🍞 before Rosh Hashanah #doglover #westmount #busyday #happy #blessed Une publication partagée par Antonio Park (@chefantoniopark) le 30 Sept. 2016 à 14h06 PDT

Le chef Antonio Park frappe encore. Après Park, Kampai Garden et Lavanderia, il ouvrira une pâtisserie-café avec le chef Bertrand Bazin, qui a notamment travaillé pour le club privé élite 357c dans le Vieux-Port de Montréal.

Presqu’aucun détail n’a filtré sur ce nouvel établissement, mais il devrait se trouver près des deux autres restaurants du chef Park dans Westmount, à Montréal, selon Eater Montreal.





Monarque

Le très attendu Monarque sortira bientôt de son cocon pour l’arrivée du printemps. Les propriétaires du réputé restaurant Léméac nous ont promis un bistro-taverne et on a bien hâte de voir le résultat. L’ouverture est prévue pour le printemps également.

- 406, rue Saint-Jacques, Montréal.





Siboire

La brasserie sherbrookoise Siboire débarque dans la métropole, et plus spécifiquement sur la Main, au coin de la rue Laurier. On pourra bien sûr y déguster l’une de leurs bières artisanales avec un menu de type bistro.

L’ouverture est prévue dans quelques semaines. Le recrutement est en cours via les réseaux sociaux.

- 5101 St-Laurent, Montréal.





Kamehameha

Cette nouvelle adresse nous excite beaucoup. Premièrement, le duo en charge est le même que celui derrière le chouette Red Tiger, mais on surfera ici sur la vague hawaïenne. Poké végé et de poisson cru, salades, crème glacée et smoothies sont au menu.

On mise ici sur le côté santé. Ça sent la fraîcheur, ça sent l’été!

Il sera situé sur Sainte-Catherine dans le Village, à Montréal, et devrait ouvrir le mois prochain.





Pizzéria No 900

On connaît leurs savoureuses pizzas, on les aime et on aura encore plus d’occasions d’en manger. De nouvelles franchises ouvriront dans le Vieux-Port de Montréal et dans Westmount, selon Eater Montréal, en plus de s’installer au Centropolis de Laval, au Carrefour St-Bruno et au centre-ville de Sherbrooke. Tantôt, il y en aura partout!

Consultez leur site Internet pour voir toutes les adresses.

Également:

