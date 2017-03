Les libéraux avaient promis 10 milliards$ de déficits pour les deux premières années de son mandat, puis un retour à l’équilibre budgétaire à temps pour les prochaines élections. Or, il ne s’agissait que de vœux pieux, puisque le premier budget Morneau a affiché un déficit de 29,4 milliards$ - soit trois fois plus que prévu. Or, un rapport du ministère des Finances publié avant Noël a révélé que le Canada pourrait afficher des déficits jusqu’en 2050 si le gouvernement fédéral continue dans cette voie.