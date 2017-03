Julie Snyder à «En mode Salvail»

ADVERTISEMENT

Après En direct de l’univers et La soirée est encore jeune, ce sera une autre «première visite» pour Julie Snyder : l’animatrice et productrice sera l’une des invitées d’En mode Salvail la semaine prochaine, plus précisément mardi, le 21 mars.

Dans un communiqué, V annonce que Snyder y dévoilera quelques primeurs à Éric Salvail à propos de la nouvelle mouture d’Occupation double, qui revivra dans une formule revampée à l’automne. Apprendra-t-ton l’identité du ou des animateur(s), ou le pays qui sera en vedette, ou d’autres informations croustillantes sur cette deuxième version du concept, qui passe officiellement à V après 10 ans à TVA (de 2003 à 2013)? Lancera-t-on officiellement les auditions?

Jusque-là, un grand voile de mystère entoure la résurrection d’Occupation double. Nous vous en parlions ici, avant les Fêtes.

Chose certaine, en passant un moment avec les deux bêtes de télé que sont Éric Salvail et Julie Snyder – lesquels ont longtemps été collègues -, on ne devrait pas s’ennuyer.

