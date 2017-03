ADVERTISEMENT

Ça y est c'est officiel, Frank + Oak a lancé sa première ligne de chaussures pour femmes.

L'esprit

La ligne comprend des sneakers, mocassins, escarpins et espadrilles aux lignes pures et silhouettes minimalistes. Au programme des couleurs rafraîchissantes. En vente dès le 15 mars



« Depuis le lancement de notre collection pour femmes l’automne dernier, nous avons reçu un nombre incroyable de données à propos des besoins vestimentaires et du style des femmes de notre communauté », explique Ethan Song, co-fondeur et PDG de Frank + Oak. « Les chaussures ont une grande instance sur la capacité à exprimer notre style personnel, en tant qu’individus. Depuis que nous les avons introduites à notre collection pour hommes, nos chaussures sont devenues une part intégrale de notre offre, permettant de satisfaire tous les besoins de la garde-robe de nos clients. En les introduisant à notre offre féminine, nous complétons la collection, tout en leur permettant d’incarner un look entier, de la tête aux pieds. »

Les différents modèles

La basket basse au doux nom de Park (155$, disponible dès maintenant) possède une doublure en cuir et se décline du vert menthe au rose doré. Les mocassins Marina (125$, disponible le 29 mars), aux couleurs classiques ou métalliques, pour une touche avant-gardiste. Les chaussures à talons hauts de la collection viennent en cuir comme en suède (la chaussure Gallery à talon carré, 130$ et l’escarpin classique Boutique, 130$, disponibles le 5 avril), décliné du rouge, jaune citron et bleu pâle. Quant àl’espadrille en cuir (Jardin 120$, disponible le 5 avril), la babouche en cuir et celle en suède (125$, disponibles le 12 avril), ainsi que la sandale en cuir (120$, disponible le 12 avril).



La collection de chaussures sera disponible en ligne et à nos boutiques de Montréal et de Vancouver. Frank + Oak offrira également une sélection de modèles Reebok, Saucony, Asics et Puma. Pour plus d’information: www.frankandoak.com/women/shoes.





