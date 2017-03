Friends enjoying lunch at home | Xsandra via Getty Images

ADVERTISEMENT

À l’occasion de son 20e anniversaire, l’Expo Manger Santé et Vivre Vert s’annonce encore une fois comme une belle occasion de découvrir de nouveaux produits tous aussi délicieux qu’écoresponsables.

Cette année, l’évènement débutera à Québec, les 18 et 19 mars et il se poursuivra à Montréal la fin de semaine suivante, du 24 au 26 mars. Depuis déjà 20 ans, ce rassemblement des amoureux de saine alimentation et de mode de vie durable évolue et attire de plus en plus d’adeptes. Sa fondatrice, René Frappier est d’ailleurs une réelle pionnière dans le domaine. Dès 1987, elle publie son premier ouvrage, Le guide de l’alimentation saine et naturelle. Un deuxième tome suivra en 1990. Et en 1995, elle publie avec Danielle Gosselin, Le Guide des bons gras. Ces ouvrages se sont écoulés à plus de 200 000 exemplaires depuis leur parution. Et voilà que depuis 1997, elle invite les passionnés et les artisans qui partagent sa vision à se rencontrer et bâtir une relation harmonieuse.

Un des attraits les plus populaires à l’Expo est certainement la série de conférences et de démonstrations culinaires. À Québec et à Montréal, il sera question de bien-être sur la scène Vivre, de saine alimentation sur la scène Santé, d’atouts en cuisine sur la scène Culinaire et de mode vie actif sur la scène Atelier. Parmi les conférenciers, il y aura notamment Isabelle Huot qui parlera de bien manger au féminin, le chef du restaurant Aux Vivres, Shawn Arsenau nous apprendra à cuisiner le tempeh et Jessica Fournier nous témoignera des bienfaits du Cardio Plein Air.

Puis, le plus grand plaisir de visiteurs de l’Expo est de goûter aux délices des exposants qui en profitent souvent pour y lancer leurs nouveaux produits. Si certains d’entre eux existent déjà depuis un petit moment, il est toujours agréable d’aller y goûter pour une première ou une énième fois ! Dans la mêlée, voici neufs produits d’entreprises québécoises à découvrir pendant l’Expo Manger Santé et Vivre Vert 2017 :

Close  10 produits québécois présentés à l'Expo Manger Santé et Vivre Vert sur  

Les écorces chocolatées de Prana Bio Ces minces morceaux de chocolat agrémentés d’amandes et sel de mer, canneberges noix et graines, noisettes et riz croquant ou de noix caramélisées et sel de mer sont des petites douceurs biologiques, équitables et sans OGM.

Les glaces végétaliennes Lacrem Les glaces Lacrem offrent d’abord et avant tout une courte liste d’ingrédients et dont certaines saveurs sont hors de l’ordinaire : thé Earl Grey, chai, tarte aux pommes. De plus, elles sont véganes, ce qui fait encore plus plaisir aux végétaliens.

Le pain faible en FODMAP de la boulangerie alternative INEWA Les personnes atteintes du syndrome de côlon irritable sont sensibles à plusieurs types d’aliments, mieux connus maintenant sous FODMAP (fermentable oligo, di, and monosaccharides and polyols). Ces saccharides (type de sucre) comprennent entre autres le lactose, le sorbitol, mais aussi les fructanes surtout présents dans les céréales comme le blé l’orge et le seigle, ainsi que les oignons, les asperges et les artichauts. Ce pain au levain est fait à partir de farine d’épeautre.

La gamme de produits gaspé de Zorah biocosmétiques Les produits Zorah biocosmétiques mettent en vedette l’huile d’argan dans tous leurs produits depuis leur création. La nouvelle gamme gaspé fait place à l’argile verte, afin de favoriser l’élimination de l’excès de sébum et les impuretés.

Les flocons de Gogo Quinoa Pas facile de trouver des céréales pour le déjeuner qui ne sont pas trop sucrées. Heureusement, ces nouveaux flocons de céréales et légumineuses, faites de lentilles rouges, de sorgho, d’amarante, d’avoine et de sarrasin ne contiennent pas de sucres ajoutés, elles sont biologiques et sans gluten.

L’ail noir de L’ail de l’île Ces bulbes d’ail fermentés à basse température donnent bel et bien aux gousses la couleur noire avec le temps à la texture confite, comme un confit d’oignons. Pas besoin d’en mettre beaucoup pour l’ail noir parfume vos plats à merveille.

Les salades en pot de Ma Vitrine bio En attendant impatiemment le printemps, ces salades apportent beaucoup de fraicheur à table et elles sont une solution parfaite pour les midis pressés.

Les bières Boldwin La brasserie artisanale, New Deal Brewing Co. de Boucherville est à la tête de nouvelle gamme des délicieuses et rafraichissantes bières Boldwin, comprenant une rousse, une IPA américaine et une blonde pale ale.

Les champignons Akitig à cultiver à la maison Avec l’engouement de l’agriculture urbaine, nombreux seront ravis à l’idée de faire pousser des champignons chez soi et prêts en une seule semaine.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

1. Les écorces chocolatées de Prana Bio

Ces minces morceaux de chocolat agrémentés d’amandes et sel de mer, canneberges noix et graines, noisettes et riz croquant ou de noix caramélisées et sel de mer sont des petites douceurs biologiques, équitables et sans OGM.

2. Les glaces végétaliennes Lacrem

Les glaces Lacrem offrent d’abord et avant tout une courte liste d’ingrédients et dont certaines saveurs sont hors de l’ordinaire : thé Earl Grey, chai, tarte aux pommes. De plus, elles sont véganes, ce qui fait encore plus plaisir aux végétaliens.

3. Le pain faible en FODMAP de la boulangerie alternative INEWA

Les personnes atteintes du syndrome de côlon irritable sont sensibles à plusieurs types d’aliments, mieux connus maintenant sous FODMAP (fermentable oligo, di, and monosaccharides and polyols). Ces saccharides (type de sucre) comprennent entre autres le lactose, le sorbitol, mais aussi les fructanes surtout présents dans les céréales comme le blé l’orge et le seigle, ainsi que les oignons, les asperges et les artichauts. Ce pain au levain est fait à partir de farine d’épeautre.



4. La gamme de produits gaspé de Zorah biocosmétiques

Les produits Zorah biocosmétiques mettent en vedette l’huile d’argan dans tous leurs produits depuis leur création. La nouvelle gamme gaspé fait place à l’argile verte, afin de favoriser l’élimination de l’excès de sébum et les impuretés.

5. Les flocons de Gogo Quinoa

Pas facile de trouver des céréales pour le déjeuner qui ne sont pas trop sucrées. Heureusement, ces nouveaux flocons de céréales et légumineuses, faites de lentilles rouges, de sorgho, d’amarante, d’avoine et de sarrasin ne contiennent pas de sucres ajoutés, elles sont biologiques et sans gluten.



6. L’ail noir de L’ail de l’île

Ces bulbes d’ail fermentés à basse température donnent bel et bien aux gousses la couleur noire avec le temps à la texture confite, comme un confit d’oignons. Pas besoin d’en mettre beaucoup pour l’ail noir parfume vos plats à merveille.

7. Les salades en pot de Ma Vitrine bio

En attendant impatiemment le printemps, ces salades apportent beaucoup de fraicheur à table et elles sont une solution parfaite pour les midis pressés.

8. Les bières Boldwin

La brasserie artisanale, New Deal Brewing Co. de Boucherville est à la tête de nouvelle gamme des délicieuses et rafraichissantes bières Boldwin, comprenant une rousse, une IPA américaine et une blonde pale ale.

9. Les champignons Akitig à cultiver à la maison

Avec l’engouement de l’agriculture urbaine, nombreux seront ravis à l’idée de faire pousser des champignons chez soi et prêts en une seule semaine.

Pour connaître la programmation complète, visitez le site de l’Expo Manger Santé et Vivre Vert 2017 : www.expomangersante.com

À voir aussi: