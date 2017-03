ADVERTISEMENT

Canada Goose, dont les manteaux d'hiver sont devenus célèbres après avoir été portés par diverses vedettes comme l'acteur Daniel Craig et la mannequin Kate Upton, a effectué jeudi son entrée à la Bourse de Toronto et à celle de New York.

L'entreprise torontoise, qui vend notamment des parkas de 900$ dont le capuchon est bordé de fourrure, a réalisé un premier appel public à l'épargne de 20 millions d'actions au prix de 17 $ par action. Son symbole boursier est GOOS.

L'action de Canada Goose a ouvert la séance à 23,86 $ à la Bourse de Toronto, et s'échangeait à 22,20 $ aux environs de 11 h 30. À New York, il se négociait à 16,54 $ US à la même heure, après avoir entamé la séance à 18 $ US.

Le fabricant de vêtements d'extérieur a précisé que des 20 millions d'actions à droit de vote subalterne, 12,85 millions proviendraient des actionnaires existants. Ces derniers détiendront 79 à 81 pour cent de l'entreprise après l'opération, tout dépendant des options de surallocation qui seront exercées par les preneurs fermes.

Fondée à Toronto il y a 60 ans, Canada Goose a la réputation de fabriquer certains des manteaux les plus chauds pour la saison froide. Ses vêtements sont appréciés tant des randonneurs en Antarctique que des amateurs de mode.

Canada Goose compte deux magasins de vente au détail, à Toronto et à New York, et ses produits sont vendus dans 36 pays. La firme d'investissement Bain Capital détient 70 pour cent de Canada Goose, une participation qu'elle a acquise en décembre 2013.

Les revenus de Canada Goose se sont établis à 290,8 millions $ pour son exercice financier 2016, tandis que son bénéfice net s'élevait à 26,5 millions $, selon les documents déposés auprès des autorités boursières.

La société s'est aussi retrouvée au coeur d'une controverse, après avoir été ciblée par le groupe Pour une éthique dans le traitement des animaux - plus connu sous l'acronyme anglophone PETA - en raison de son utilisation de fourrure de coyote dans la fabrication de ses manteaux.

Le groupe de défense des droits des animaux a indiqué avoir l'intention d'acheter pour environ 4000 $ d'actions de Canada Goose afin d'obtenir un droit de parole lors des assemblées d'actionnaires de l'entreprise. PETA a déjà utilisé cette tactique avec d'autres entreprises comme Lululemon, Hermes, Louis Vutton et Prada.