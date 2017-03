ADVERTISEMENT

Georgia Gibbs et Kate Wasley sont des mannequins australiennes qui font, respectivement, du 6 et du 16. «Nous sommes des mannequins et des meilleures amies qui croient qu'il n'y a pas de standard de taille pour les femmes modernes», déclarent-elles sur Instagram.

«Là où tout a commencé», commentent-elles sous la photo. C'est que la photo est devenue virale pour les mauvaises raisons. Plusieurs l'auraient accusé d'avoir «photoshoppé» son amie «plus grosse» pour se faire paraître plus mince. «Any Body Co a été créé parce que personne ne devrait avoir à vivre ça.»

Voyez quelques photos des deux magnifiques jeunes femmes plus bas:

Inspirantes!

