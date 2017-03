Puisque la prochaine année marquera le demi-siècle d’existence du métro de Montréal, pourquoi ne pas revisiter son histoire? Grâce aux textes personnels de François Barcelo et aux magnifiques aquarelles de Raynald Murphy, les lecteurs découvrons ce mode de transport sous un nouvel angle : survol des œuvres artistiques accessibles en métro, contextualisation des Peel, Joliette et Honoré-Beaugrand, explication sur le « dou-dou-dou » musical, évaluation des chances qu’une station porte votre nom selon votre profession. Du bonbon.

1963, avant que l’Amérique tout entière vibre au rythme des Beatles, les Canadiens ont découvert le Fab Four. Grâce à la passion dévorante de Gilles Valiquette pour les Beatles, on revisite la discographie canadienne du quatuor de Liverpool (les 45 et 33 tours vinyles distribués au Canada entre le 18 février 1963 et le 18 mai 1970), leur influence sur la chanson francophone (Les Baronets, Claude François, Marie Jane, etc.), ainsi qu’une quantité phénoménale d’artefacts. Le livre de 700 pages étant constitué d’environ 2500 photos, dont 90 % sont issues de la collection personnelle de l’auteur-compositeur-interprète.

Parce qu’au-delà des histoires dramatiques d’homosexualité et de bisexualité qui défraient les manchettes, on retrouve des anecdotes savoureuses, des moments de tendresse, des récits empreints d’espoir, de légèreté ou d’émotions, Robert Pilon, l’ex-président du GRIS Montréal, a récolté les témoignages de plusieurs gais, lesbiennes et bisexuels, ou de leurs proches. On savoure les témoignages sur le coming out de l’animateur Jean-Philippe Dion, en bobettes dans le bois, le romantisme de Philippe Schnobb, les années d’Anick St-Pierre dans l’armée, la sortie du placard émouvante du fils de Chantal Fontaine, le rapport de la communauté haïtienne à l’homosexualité, le rapport à l’apparence de Manon Massé, l’ouverture d’esprit des fils de Jocelyne Hétu et tant d’autres histoires fascinantes.

Des textes au style sans pareil. Des péripéties de voyageur hors-normes. Des photos exotico-trash. Des rencontres humaines, des aventures rocambolesques, des personnages plus grands que nature et des chocs culturels. Un point de vue sur le monde débordant d’humanité, de lucidité et d’humour. Qu’il soit question de la jungle cambodgienne, du Japon, du désert de Gobi, du Myanmar, d’une croisière avec des touristes du troisième âge sur le Yangtse ou d’un détour dans la lumineuse et sombre Addis Abeba, les récits de Bruno Blanchet auront un impact puissant sur toute personne en quête d’ailleurs.

Cent ans d’histoire, de son apparition dans la National Hockey Association en 1909 à sa dernière Coupe Stanley en 2013, en passant par les exploits des Roy, Richard, Lafleur et Koivu, les Canadiens de Montréal se sont forgé une place bien spéciale dans le cœur des Québécois. Léandre Normand et Pierre Bruneau raconte les succès et les crises, les anecdotes et les périodes de léthargie, avec quantité de statistiques et de photographies inoubliables. Un cadeau idéal les passionnés du Bleu Blanc Rouge ou pour toute personne préférant développer ses muscles avec un livre (ÉNORME) plutôt que des haltères.

Figure marquante du paysage littéraire, féministe et femme au multiples facettes, Nelly Arcan était bien plus que l’ex-prostituée et écrivaine qui attirait l’attention avec ses décolletées plongeants et ses lèvres pulpeuses. Grâce à une multitude de collaborateurs, réunis par son amie, l’auteure Claudia Larochelle, on découvre l’être humain, on décortique la plume et on ressent l’envie fulgurante de reparcourir son œuvre.

Été 2015, le photographe de presse Jacques Nadeau est tombé de haut, en réalisant qu’un cambrioleur avait subtilisé les disques durs contenant toutes ses archives personnelles et professionnelles, soit 30 ans consacrés à couvrir l’actualité pour La Presse Canadienne et Le Devoir. Sorte de pied de nez à l’univers, ce livre est le résultat de recherches inlassables afin de reconstituer ses images, une réflexion sur la justesse d’une photo, la place de l’émotion et le rôle de la technique.

Le Red Light, le Faubourg à m’lasse et le Goose Village font partie des quartiers « disparus » de la métropole. Grâce à une série de photos fort éloquentes, provenant des Archives de Montréal, on apprend à connaître le contexte de modernisation et d’urbanisation de la ville, au cours des années 1950 et 1960, alors que le maire Jean Drapeau faisait table rase du passé pour réfléchir à l’avenir, à l’aube d’Expo 67.

Il y a un peu plus de 25 ans, Maud Graham faisait son apparition dans les librairies et les bibliothèques grâce à l’écrivaine Chrystine Brouillet. Afin de rendre hommage à l’enquêtrice obstinée, aimante, complexée, humaine, au flair unique et à la fourchette gourmande, l’auteure s’est jointe à Marie-Ève Sévigny pour tracer le parcours des scènes de crime et des tables favorites du célèbre personnage. Au total, ce sont huit itinéraires gastronomiques et policiers qui ont été élaborés, entre Québec, Montréal, Istanbul, Paris et Rome, et agrémentés des images du photographe Renaud Philippe.