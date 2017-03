Le multisegment Cadillac SRX est loin d’être un mauvais véhicule. On a modernisé sa motorisation, amélioré son système multimédia, bref corrigé tous ses défauts initiaux. Il faut avouer que son remplaçant, le Cadillac XT5, a un petit quelque chose de plus, mais le SRX offre quand même une belle alternative si notre budget est moins élevé.

La Dodge Viper n’est pas une voiture, c’est une pièce de collection. On a d’ailleurs conçu des modèles spécifiques pour souligner sa disparition. Ici, on parle d’un véritable classique en devenir.

Conduire la Honda CR-Z, c’est de s’asseoir dans un petit véhicule au dynamisme étonnant et offrant un certain plaisir derrière le volant. Malheureusement, on a tiré sur la mauvaise cible puisque la CR-Z et son moteur hybride n’ont pas été capables de rallier les anciens partisans de la Honda CRX que l’on visait.