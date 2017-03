Envie d'un premier spectacle de Noël?

AlexRaths via Getty Images

On aurait difficilement pu choisir meilleure journée pour annoncer un spectacle… de Noël.

Alors que le printemps devrait – logiquement – cogner à nos portes dans quelques jours, mais que la neige a décidé de se faire entendre avec fracas une dernière fois avant de céder la place au gazon et aux bourgeons dans les arbres, on apprenait mercredi que Brigitte Boisjoli, Marie-Michèle Desrosiers, Laurence Jalbert et Paul Daraîche seront tous réunis dans le collectif Noël, une tradition en chanson, qui se produira d’abord à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 26 novembre, puis à la Place Bell de Laval, le 10 décembre. Une tournée comptant plusieurs villes de la province est également prévue en décembre.

Joël Legendre signera la mise en scène de Noël, une tradition en chanson, un concert qui, promet-on, aura tout d’un hommage aux coutumes qui nous sont chères dans le temps des Fêtes, avec les airs classiques rattachés à cette période de l’année. «Vous retrouverez l’inventaire intact de vos plus belles émotions d’enfant», promettent le groupe evenko et Productions Martin Leclerc, qui s’associent pour mettre sur pied ce nouveau rendez-vous festif. Celui-ci deviendra-t-il une tradition en soi?

Les billets pour les représentations de Montréal et Québec de Noël, une tradition en chanson, seront en vente à compter de ce samedi, 18 mars, à 10h, via la billetterie d’evenko. La mise en vente des billets pour les éditions en région (La Prairie, Lasalle, Granby, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Valleyfield, Gatineau, Brossard, Trois-Rivières, L’Assomption et Saint-Jean-sur-Richelieu) sera déclenchée bientôt.

